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Эксперты прогнозируют катастрофу для украинской экономики: курс может вырасти до 41,61 грн за доллар

Украина готовится к скачку доллара

1:10
Экономика

Руководители украинских предприятий прогнозируют, что через 12 месяцев обменный курс достигнет 41,61 грн за доллар, что свидетельствует об ухудшении девальвационных ожиданий.

Украина готовится к скачку доллара
Фото: freepik.com by bearfotos, PDM

В отчёте Нацбанка Украины за II квартал 2024 года отмечается, что бизнес-ожидания по курсу валюты выросли по сравнению с предыдущими кварталами.

Доля респондентов, ожидающих курс не выше 42 грн за доллар, снизилась до 64,7%, в то время как доля тех, кто прогнозирует курс в диапазоне 42,1-44,0 грн за доллар, возросла до 35,3%.

Нацбанк связывает недавнее ослабление гривны с увеличением спроса на валюту, вызванным бюджетными расходами и сокращением предложения от аграрного сектора.

Однако НБУ уверяет, что ожидаемые поступления от США в размере $3,9 млрд помогут поддержать валютный рынок.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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