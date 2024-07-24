Эксперты прогнозируют катастрофу для украинской экономики: курс может вырасти до 41,61 грн за доллар

Руководители украинских предприятий прогнозируют, что через 12 месяцев обменный курс достигнет 41,61 грн за доллар, что свидетельствует об ухудшении девальвационных ожиданий.
В отчёте Нацбанка Украины за II квартал 2024 года отмечается, что бизнес-ожидания по курсу валюты выросли по сравнению с предыдущими кварталами.
Доля респондентов, ожидающих курс не выше 42 грн за доллар, снизилась до 64,7%, в то время как доля тех, кто прогнозирует курс в диапазоне 42,1-44,0 грн за доллар, возросла до 35,3%.
Нацбанк связывает недавнее ослабление гривны с увеличением спроса на валюту, вызванным бюджетными расходами и сокращением предложения от аграрного сектора.
Однако НБУ уверяет, что ожидаемые поступления от США в размере $3,9 млрд помогут поддержать валютный рынок.
На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.