Эксперты прогнозируют катастрофу для украинской экономики: курс может вырасти до 41,61 грн за доллар

Украина готовится к скачку доллара

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Руководители украинских предприятий прогнозируют, что через 12 месяцев обменный курс достигнет 41,61 грн за доллар, что свидетельствует об ухудшении девальвационных ожиданий.

Фото: freepik.com by bearfotos, PDM

В отчёте Нацбанка Украины за II квартал 2024 года отмечается, что бизнес-ожидания по курсу валюты выросли по сравнению с предыдущими кварталами.

Доля респондентов, ожидающих курс не выше 42 грн за доллар, снизилась до 64,7%, в то время как доля тех, кто прогнозирует курс в диапазоне 42,1-44,0 грн за доллар, возросла до 35,3%.

Нацбанк связывает недавнее ослабление гривны с увеличением спроса на валюту, вызванным бюджетными расходами и сокращением предложения от аграрного сектора.

Однако НБУ уверяет, что ожидаемые поступления от США в размере $3,9 млрд помогут поддержать валютный рынок.