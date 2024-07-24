Цены на золото падают: стоит ли инвестировать в драгоценные металлы сейчас?

Цены на золото в азиатских торговых сессиях немного изменились, оставаясь на 11-дневных минимумах, так как трейдеры ждут ясности по поводу денежно-кредитного курса США.
Спотовое золото подорожало на 0,1% до $2 398,38 за унцию, а фьючерсы — на 0,2% до $2 399,40.
После рекордных максимумов в начале июля золото вернулось к снижению на фоне неопределенности в американской политике.
Решение президента Джо Байдена поддержать Камалу Харрис в президентской гонке и спекуляции о возможном избрании Дональда Трампа оказали влияние на рынок.
Промышленные металлы также испытали снижение: медь продолжает падение из-за ухудшения экономической ситуации в Китае, главном импортере меди.
Фьючерс на медь упал на 0,3% до $4,1873 за фунт, достигнув минимальных значений за последние 3,5 месяца.
На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.