Российская компания будет добывать золото в арктической зоне ХМАО: выиграла тендер

"Уральская горнорудная компания" освоит месторождение "Новый Золотошор"

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

"Уральская горнорудная компания" получила право на разработку золоторудного месторождения "Новый Золотошор" в Березовском районе ХМАО, который находится в арктической зоне.

Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining, CC BY-SA 4.0

Компания стала единственным участником тендера.

По информации от Департамента по недропользованию Уральского федерального округа (Уралнедра), был проведен аукцион для определения правообладателя на геологическое изучение, разведку и добычу золота из россыпных месторождений на участке "Новый Золотошор".

В результате аукционной комиссии было принято решение о предоставлении лицензии только одному претенденту — ООО "Уральская горнорудная компания", сообщили организаторы торгов агентству URA.RU.

Лицензия на разработку месторождения обошлась в более чем три миллиона рублей. Геологи прогнозируют, что на территории площадью 12 квадратных километров можно обнаружить около 150 кг золота.