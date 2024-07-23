Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певица Глюкоза продолжит выступать за многомиллионные гонорары после скандала
Советы, как повысить выработку коллагена
NatGeo: металлические минералы вырабатывают кислород на глубине четыре километра
Актриса Анна Хилькевич призналась, что её мужу тяжело даётся публичность
Диетолог Джутова: крыжовник улучшает пищеварение и укрепляет сосуды
Сырные палочки: вкусные, хрустящие и лёгкие в приготовлении
Ева Лонгория попадает в неловкую ситуацию с платьем на съёмках
В Госдуму внесли разрешающий МФО выдачу льготной ипотеки законопроект
Многофункциональность бальзама для волос: от бритья до ухода за кожей
Российская компания будет добывать золото в арктической зоне ХМАО: выиграла тендер

"Уральская горнорудная компания" освоит месторождение "Новый Золотошор"

1:01
Экономика

"Уральская горнорудная компания" получила право на разработку золоторудного месторождения "Новый Золотошор" в Березовском районе ХМАО, который находится в арктической зоне.

"Уральская горнорудная компания" освоит месторождение "Новый Золотошор"
Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining, CC BY-SA 4.0

Компания стала единственным участником тендера.

По информации от Департамента по недропользованию Уральского федерального округа (Уралнедра), был проведен аукцион для определения правообладателя на геологическое изучение, разведку и добычу золота из россыпных месторождений на участке "Новый Золотошор".

В результате аукционной комиссии было принято решение о предоставлении лицензии только одному претенденту — ООО "Уральская горнорудная компания", сообщили организаторы торгов агентству URA.RU.

Лицензия на разработку месторождения обошлась в более чем три миллиона рублей. Геологи прогнозируют, что на территории площадью 12 квадратных километров можно обнаружить около 150 кг золота.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
В Вайоминге обнаружена змея возрастом 38 миллионов лет, перевернувшая наши представления об эволюции

Найдено самое древнее доказательство коллективной спячки змей.

В США нашли спящих в обнимку древних змей
Кабачки со сметаной и зеленью: запекаются в духовке, получаются очень нежными
Кабачки, запечённые со сметаной и зеленью в духовке: будут хороши и в будни, и в праздник
Простой и вкусный салат с крабовыми палочками: рецепт, который украсит ваш праздничный стол
Спасите свой урожай: как избавиться от медведки раз и навсегда
Байден избегает появления на камеру, его письмо об отречении может быть фальшивкой Любовь Степушова Джо Байден выходит из президентской гонки, но "домотает срок" до конца Дмитрий Плотников
Главное преимущество подтягиваний на турнике: названы основные
Мировой экономический кризис из-за краха рынка недвижимости Китая будет масштабнее, чем в 2008 году
Лучший рецепт маринованных огурцов: попробуйте болгарский способ и удивите всех
Лучший рецепт маринованных огурцов: попробуйте болгарский способ и удивите всех
Последние материалы
Росфинмониторинг внёс певца Шарлота* в список террористов и экстремистов
Российский автомобильный рынок стоит перед вызовом в 2024 году
Правильный уход за малиной гарантирует обильный урожай
Ксения Собчак назвала Константина Богомолова лучшим мужем в день его 49-летия
Лосось под сливочным соусом
Врач Романова: привычка жевать карандаш или ручку может вызвать рак
Травматолог Малыхин дал инструкцию по работе на приусадебном участке
Актриса Юлия Высоцкая показала архивные кадры с венчания
Как безопасно перевозить крупногабаритные грузы в автомобиле
Врач Гинзбург предостерегает об опасности карнивор-диеты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников