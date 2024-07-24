Шоколадные игры: Nestlé возвращает KitKat на российский рыное

Nestlé возвращает KitKat в Россию

0:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компания Nestlé планирует возобновить производство шоколада KitKat в Перми этой осенью, сообщает "Царьград", ссылаясь на источник.

Фото: commons.wikimedia.or by Famartin, CC BY-SA 4.0

В пресс-службе Nestlé заявили, что не комментируют слухи. Ранее компания сообщала о своей ориентации на обеспечение России базовыми продуктами, такими как детское и медицинское питание, на фоне событий на Украине, сосредоточив усилия не на прибыли, а на поддержке основных нужд.

Напомним, что в марте 2022 года швейцарская корпорация приостановила выпуск продукции под брендами Nesquik и KitKat.