Компания Nestlé планирует возобновить производство шоколада KitKat в Перми этой осенью, сообщает "Царьград", ссылаясь на источник.
В пресс-службе Nestlé заявили, что не комментируют слухи. Ранее компания сообщала о своей ориентации на обеспечение России базовыми продуктами, такими как детское и медицинское питание, на фоне событий на Украине, сосредоточив усилия не на прибыли, а на поддержке основных нужд.
Напомним, что в марте 2022 года швейцарская корпорация приостановила выпуск продукции под брендами Nesquik и KitKat.
На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.