После отмены программы льготной ипотеки рынок жилья в России столкнется с определенными трудностями, сообщила заместитель директора Института финансовой грамотности при Финансовом университете при Правительстве РФ Валерия Минчичова.
По её словам, временная нестабильность будет присутствовать до тех пор, пока спрос и предложение на рынке недвижимости не достигнут баланса.
Минчичова также подчеркнула, что влияние отмены льготной ипотеки затронет не только строительные компании, но и смежные отрасли, такие как добыча сырья и производство строительных материалов.
Тем не менее, эксперт уверяет, что это замедление строительства не приведёт к экономическому кризису. По её прогнозам, проблемы временного характера будут разрешены в течение ближайших шести месяцев.
На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.