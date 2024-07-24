Рынок жилья в России на грани катастрофы: что будет после отмены льготной ипотеки?

Отмена льготной ипотеки может вызвать кризис на рынке жилья в РФ

После отмены программы льготной ипотеки рынок жилья в России столкнется с определенными трудностями, сообщила заместитель директора Института финансовой грамотности при Финансовом университете при Правительстве РФ Валерия Минчичова.

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По её словам, временная нестабильность будет присутствовать до тех пор, пока спрос и предложение на рынке недвижимости не достигнут баланса.

Минчичова также подчеркнула, что влияние отмены льготной ипотеки затронет не только строительные компании, но и смежные отрасли, такие как добыча сырья и производство строительных материалов.

Тем не менее, эксперт уверяет, что это замедление строительства не приведёт к экономическому кризису. По её прогнозам, проблемы временного характера будут разрешены в течение ближайших шести месяцев.