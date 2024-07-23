Россиянам рассказали, как накопить 2 млн рублей на образование детей

Как при помощи ПДС накопить более 2 миллионов рублей?

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Открытие счета для детей в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС) с регулярными взносами по 3 тыс. рублей в месяц сразу после рождения малыша может привести к накоплению более 2 миллионов рублей к его совершеннолетию.

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Эти средства можно будет использовать для образования или других нужд, сообщает "Российская газета" со ссылкой на Минфин РФ.

По данным Минфина, если оформить договор ПДС на имя новорожденного и вносить на счёт по 3 тыс. рублей ежемесячно, к 15 годам ребенка на счёте накопится около 1,9 миллиона рублей.

Если средства будут оставлены на счёте до 18-летия ребенка, то благодаря государственному софинансированию и доходам от инвестирования, сумма взносов родителей возрастет почти в четыре раза, достигнув более 2 миллионов рублей.

Остальные средства будут формироваться за счёт государственного софинансирования и прибыли от инвестиций профессиональных управляющих в негосударственных пенсионных фондах.