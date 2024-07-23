Индонезия использует теневой флот для закупки российской нефти по сниженной цене

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Сможет ли Индонезия купить российскую нефть?

0:49
Экономика

Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков рассказал НСН, что потолок цен на нефть не помешает Индонезии закупать российское топливо.

Сможет ли Индонезия купить российскую нефть?
Фото: navy.mil by Оператор ВМС США Уильям С. Стивенс, PDM

По его словам, потолок цен связан с запретом на перевозку нефти морским транспортом и её страхование, если цена превышает 60 долларов за баррель.

Однако, если нефть уже доставлена, её можно приобрести по любой цене. Юшков отметил, что США установили это ограничение, чтобы предотвратить рост цен на мировом рынке.

Таким образом, Индонезия сможет закупать российскую нефть по сниженным ценам и затем перепродавать её.

Этот подход, по мнению эксперта, выгоден также для России, которая ищет новые рынки сбыта.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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