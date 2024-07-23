Индонезия использует теневой флот для закупки российской нефти по сниженной цене

Сможет ли Индонезия купить российскую нефть?

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков рассказал НСН, что потолок цен на нефть не помешает Индонезии закупать российское топливо.

Фото: navy.mil by Оператор ВМС США Уильям С. Стивенс, PDM

По его словам, потолок цен связан с запретом на перевозку нефти морским транспортом и её страхование, если цена превышает 60 долларов за баррель.

Однако, если нефть уже доставлена, её можно приобрести по любой цене. Юшков отметил, что США установили это ограничение, чтобы предотвратить рост цен на мировом рынке.

Таким образом, Индонезия сможет закупать российскую нефть по сниженным ценам и затем перепродавать её.

Этот подход, по мнению эксперта, выгоден также для России, которая ищет новые рынки сбыта.