Европейская зависимость от российских удобрений набирает обороты

Евросоюз нарастил закупки удобрений из России

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

В период с января по май 2024 года российские компании значительно увеличили объёмы поставок удобрений в страны Европейского Союза, на 70% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 1,9 миллиона тонн.

Фото: commons.wikimedia.org by M Tullottes

Эта информация была опубликована "Ведомостями" с ссылкой на данные Европейского статистического агентства (Eurostat).

Значительный рост импорта объясняется тем, что удобрения из России стали более экономичными по сравнению с европейским производством из-за высоких цен на газ.

В частности, европейские страны увеличили закупки российских азотных удобрений на 39% за первые пять месяцев года, доведя объем до 1,1 миллиона тонн. В числе основных потребителей оказались Польша, закупившая 467,7 тысячи тонн (24% от общего объема), а также Франция, Германия и Италия, которые составляют соответственно 12%, 11% и 10% от общего объема поставок.