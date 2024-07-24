Россиянам рассказали, как получить 360 тысяч рублей прибавки к пенсии

Участники программы долгосрочных сбережений могут получить до 360 тысяч рублей от государства благодаря увеличению срока софинансирования до десяти лет, сообщил доцент Финансового университета Игорь Балынин.
Государственная доплата составит до 36 тысяч рублей, если участник вложит: 36 тысяч рублей при доходе до 80 тысяч рублей в месяц, 72 тысячи рублей при доходе 80-150 тысяч рублей, и 144 тысячи рублей при доходе выше 150 тысяч рублей.
Сумма от государства может достигнуть 360 тысяч рублей за десять лет. Средства застрахованы на 2,8 млн рублей, и возможен налоговый вычет до 52 тысяч рублей, как сообщает "АиФ".
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