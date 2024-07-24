Китай и Россия заключают мощное инвестиционное соглашение

Заместитель премьер-министра Госсовета КНР Дин Сюэсян заявил о готовности Китая активно сотрудничать с Россией в области инвестиций, стремясь к постоянному улучшению совместной работы.
Это заявление было сделано в ходе переговоров с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым, как сообщает РИА Новости.
В Москве недавно прошло заседание межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству России и Китая.
Дин Сюэсян подчеркнул, что Китай намерен активно сотрудничать с Россией для эффективной реализации достигнутых между лидерами двух стран соглашений. Он отметил важность совместного развития в интересах обеих сторон.
В числе предложенных мер заместителя премьер-министра КНР — улучшение инвестиционного планирования, укрепление взаимодействия и координации, выявление потенциала инвестиционного сотрудничества, усиление политической поддержки и создание благоприятной инвестиционной среды.
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