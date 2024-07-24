Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Названа польза от приседаний
Capcom объявила о планах повысить долю женщин на руководящих должностях
В Москве площадь Европы переименовали в площадь Евразии
Как завести новых друзей во время путешествия
Всего 2-3 капли этого – и ваша морковь станет суперурожайной
При помощи СВЧ-импульсов на Земле воссоздали условия звездообразования
Что будет, если перестать гладить кошку: 3 возможных варианта развития событий
Жена Мартиросян встретилась со своим кумиром Вуди Харрельсоном
Дочь певца Валерия Меладзе Софико крестила грудного сына
Китай и Россия заключают мощное инвестиционное соглашение

Китай повышает уровень инвестиционного сотрудничества с РФ

1:03
Экономика

Заместитель премьер-министра Госсовета КНР Дин Сюэсян заявил о готовности Китая активно сотрудничать с Россией в области инвестиций, стремясь к постоянному улучшению совместной работы.

Китай повышает уровень инвестиционного сотрудничества с РФ
Фото: commons.wikimedia.org by Daderot, PDM

Это заявление было сделано в ходе переговоров с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым, как сообщает РИА Новости.

В Москве недавно прошло заседание межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству России и Китая.

Дин Сюэсян подчеркнул, что Китай намерен активно сотрудничать с Россией для эффективной реализации достигнутых между лидерами двух стран соглашений. Он отметил важность совместного развития в интересах обеих сторон.

В числе предложенных мер заместителя премьер-министра КНР — улучшение инвестиционного планирования, укрепление взаимодействия и координации, выявление потенциала инвестиционного сотрудничества, усиление политической поддержки и создание благоприятной инвестиционной среды.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Эксперт рассказал, почему натяжные потолки становятся антитрендом и что их заменяет

На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.

Почему натяжные потолки теряют популярность: эксперты объясняют
Отказ от гель-лака: почему всё больше девушек предпочитают естественность?
Почему девушки отказываются от гель-лака: основные причины и новые тренды в маникюре
Российские компании планируют построить нефтеперерабатывающий завод на Кубе
Секреты выращивания картофеля: 9 правил для получения крупного и богатого урожая
Русские бойцы двинулись к "воротам в Днепропетровск" — Покровску Дмитрий Плотников Праздника на Олимпиаде в Париже не будет из-за превращения города в "бункер" Любовь Степушова Reuters: в победах России на Украине виноваты США Юрий Бочаров
Сводка с фронта: Британия в бешенстве от своего погибшего спецназа на Украине, под Харьков брошены зеки
Раскрыта неприглядная правда о моче космонавтов: куда на самом деле они девают свои отходы
Домашний пилинг, который сделает вашу кожу молодой и сияющей
Домашний пилинг, который сделает вашу кожу молодой и сияющей
Последние материалы
Как завести новых друзей во время путешествия
Всего 2-3 капли этого – и ваша морковь станет суперурожайной
При помощи СВЧ-импульсов на Земле воссоздали условия звездообразования
Жена Мартиросян встретилась со своим кумиром Вуди Харрельсоном
Что будет, если перестать гладить кошку: 3 возможных варианта развития событий
Русские бойцы двинулись к "воротам в Днепропетровск" — Покровску
Китай повышает уровень инвестиционного сотрудничества с РФ
Дочь певца Валерия Меладзе Софико крестила грудного сына
Нутрициолог Заровнятных назвала детокс опасной и бессмысленной процедурой
Советы, как собрать дорожный косметический набор
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников