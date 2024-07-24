Казахстан укрепляет экономические связи с Россией и Китаем

В период с января по май Казахстан значительно увеличил экспорт в Китай на 19,4% и в Россию на 5,7% по сравнению с тем же временным отрезком 2023 года.
Согласно данным института экономических исследований Министерства экономики Казахстана, Китай, Италия и Россия остаются основными торговыми партнерами страны.
Поставки в Китай выросли до $6,8 млрд, что на 19,4% больше, чем годом ранее. В то же время экспорт в Италию уменьшился на 10,5%, составив $4,6 млрд, а экспорт в Россию увеличился до $2,8 млрд, что на 5,7% выше показателей предыдущего года.
В то же время, импорт из России снизился на 10,1%, однако Россия продолжает оставаться ведущим поставщиком товаров в Казахстан, несмотря на снижение объемов поставок.
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