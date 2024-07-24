Казахстан укрепляет экономические связи с Россией и Китаем

Казахстан нарастил экспорт в Россию и Китай

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

В период с января по май Казахстан значительно увеличил экспорт в Китай на 19,4% и в Россию на 5,7% по сравнению с тем же временным отрезком 2023 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21), CC BY-SA 3.0

Согласно данным института экономических исследований Министерства экономики Казахстана, Китай, Италия и Россия остаются основными торговыми партнерами страны.

Поставки в Китай выросли до $6,8 млрд, что на 19,4% больше, чем годом ранее. В то же время экспорт в Италию уменьшился на 10,5%, составив $4,6 млрд, а экспорт в Россию увеличился до $2,8 млрд, что на 5,7% выше показателей предыдущего года.

В то же время, импорт из России снизился на 10,1%, однако Россия продолжает оставаться ведущим поставщиком товаров в Казахстан, несмотря на снижение объемов поставок.