Импорт алкоголя в России: как изменились поставки из недружественных и дружественных стран

В первом полугодии 2024 года импорт алкоголя увеличился на 2% и составил более 48 миллионов декалитров (дал), что на 961 тысячу дал больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил в интервью "РГ" глава Росалькогольтабакконтроля Игорь Алешин.
Он отметил, что наблюдается тенденция к замещению импорта: объемы поступления алкоголя из недружественных стран сократились, а из дружественных стран возросли.
Например, вместо виски из Шотландии стало больше поступать алкоголь из Индии, а французское вино заменяется грузинским.
Алешин также отметил, что дорогой европейский алкоголь продолжает продаваться в российских магазинах, но этот сегмент остается нишевым. Он подчеркнул, что ввоз таких продуктов не ограничивается, в отличие от стран, которые вводят санкции против российского алкоголя.
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