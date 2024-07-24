Как распознать финансовую пирамиду: пять основных признаков

Есть определённые признаки, по которым можно распознать финансовую пирамиду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя проекта "За права заемщиков" Народного фронта и координатора платформы "Мошеловка" Евгению Лазареву.
Лазарева отметила, что среди основных признаков сомнительных финансовых проектов можно выделить гарантии высокой доходности при минимальных рисках, нечеткие объяснения источников дохода и сильную зависимость от привлечения новых участников.
Такие проекты также часто не предоставляют подробную информацию о своих создателях и контактах.
Авторы публикации напоминают, что тридцать лет назад рухнула крупнейшая финансовая пирамида "МММ". Изначально основанная в 1989 году структура занималась финансовой и торговой деятельностью до 1 февраля 1994 года.
После она начала действовать как финансовая пирамида. В результате краха МММ пострадали 10 тысяч человек, а ущерб составил миллиарды рублей.
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