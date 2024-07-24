Как распознать финансовую пирамиду: пять основных признаков

Как не стать жертвой финансовой пирамиды?

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Есть определённые признаки, по которым можно распознать финансовую пирамиду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя проекта "За права заемщиков" Народного фронта и координатора платформы "Мошеловка" Евгению Лазареву.

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Лазарева отметила, что среди основных признаков сомнительных финансовых проектов можно выделить гарантии высокой доходности при минимальных рисках, нечеткие объяснения источников дохода и сильную зависимость от привлечения новых участников.

Такие проекты также часто не предоставляют подробную информацию о своих создателях и контактах.

Авторы публикации напоминают, что тридцать лет назад рухнула крупнейшая финансовая пирамида "МММ". Изначально основанная в 1989 году структура занималась финансовой и торговой деятельностью до 1 февраля 1994 года.

После она начала действовать как финансовая пирамида. В результате краха МММ пострадали 10 тысяч человек, а ущерб составил миллиарды рублей.