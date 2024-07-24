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Как распознать финансовую пирамиду: пять основных признаков

Как не стать жертвой финансовой пирамиды?

1:09
Экономика

Есть определённые признаки, по которым можно распознать финансовую пирамиду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя проекта "За права заемщиков" Народного фронта и координатора платформы "Мошеловка" Евгению Лазареву.

Как не стать жертвой финансовой пирамиды?
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Лазарева отметила, что среди основных признаков сомнительных финансовых проектов можно выделить гарантии высокой доходности при минимальных рисках, нечеткие объяснения источников дохода и сильную зависимость от привлечения новых участников.

Такие проекты также часто не предоставляют подробную информацию о своих создателях и контактах.

Авторы публикации напоминают, что тридцать лет назад рухнула крупнейшая финансовая пирамида "МММ". Изначально основанная в 1989 году структура занималась финансовой и торговой деятельностью до 1 февраля 1994 года.

После она начала действовать как финансовая пирамида. В результате краха МММ пострадали 10 тысяч человек, а ущерб составил миллиарды рублей.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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