Китай создал почти 7 млн новых рабочих мест всего за полгода

Китайские власти благодаря успешной реализации стратегических мер в первой половине года создали в городах страны 6,98 млн новых рабочих мест.
Об этом сообщил заместитель директора департамента по содействию занятости Министерства трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР Юнь Дунлай.
Юнь Дунлай отметил, что с января по июнь в городах Китая было создано 6,98 млн новых рабочих мест, что на 200 тысяч больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Он также сообщил на пресс-конференции, что таким образом КНР выполнила 58% целевого показателя на 2024 год. По его словам, уровень безработицы в стране остается низким и постоянно снижается.
Чиновник подчеркнул, что все регионы и компетентные ведомства добросовестно выполняли стратегические решения и установки Центрального комитета Коммунистической партии Китая и Госсовета КНР.
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