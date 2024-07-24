Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Французская певица Imany поделилась впечатлениями о своем первом визите в Баку
Как правильно подкормить розы в июле
Medical Xpress: важность физической активностии для офисных работников
Артемий Лебедев раскритиковал дизайн станции метро "Кузнецкий мост"
Венецианский кинофестиваль объявил программу
Как не стать жертвой финансовой пирамиды?
The Witcher 4 станет первой игрой серии на движке Unreal Engine 5
Китайские сюрпризы: 5 оригинальных достопримечательностей, которые вас поразят
Правильный выбор поводка — залог комфорта и безопасности во время прогулки
Китай создал почти 7 млн новых рабочих мест всего за полгода

Китай создал 6,98 млн новых рабочих мест за полгода

Экономика

Китайские власти благодаря успешной реализации стратегических мер в первой половине года создали в городах страны 6,98 млн новых рабочих мест.

Китай создал 6,98 млн новых рабочих мест за полгода
Фото: flickr.com by Tomas Roggero, CC BY 2.0

Об этом сообщил заместитель директора департамента по содействию занятости Министерства трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР Юнь Дунлай.

Юнь Дунлай отметил, что с января по июнь в городах Китая было создано 6,98 млн новых рабочих мест, что на 200 тысяч больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Он также сообщил на пресс-конференции, что таким образом КНР выполнила 58% целевого показателя на 2024 год. По его словам, уровень безработицы в стране остается низким и постоянно снижается.

Чиновник подчеркнул, что все регионы и компетентные ведомства добросовестно выполняли стратегические решения и установки Центрального комитета Коммунистической партии Китая и Госсовета КНР. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Эксперт рассказал, почему натяжные потолки становятся антитрендом и что их заменяет

На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.

Почему натяжные потолки теряют популярность: эксперты объясняют
Отказ от гель-лака: почему всё больше девушек предпочитают естественность?
Почему девушки отказываются от гель-лака: основные причины и новые тренды в маникюре
Российские компании планируют построить нефтеперерабатывающий завод на Кубе
Сводка с фронта: Британия в бешенстве от своего погибшего спецназа на Украине, под Харьков брошены зеки
В Одессе в бункере погибли спецназовцы из Британии Дмитрий Плотников Байден избегает появления на камеру, его письмо об отречении может быть фальшивкой Любовь Степушова
Секреты выращивания картофеля: 9 правил для получения крупного и богатого урожая
Домашний пилинг, который сделает вашу кожу молодой и сияющей
Раскрыта неприглядная правда о моче космонавтов: куда на самом деле они девают свои отходы
Раскрыта неприглядная правда о моче космонавтов: куда на самом деле они девают свои отходы
Последние материалы
Французская певица Imany поделилась впечатлениями о своем первом визите в Баку
Как правильно подкормить розы в июле
Medical Xpress: важность физической активностии для офисных работников
Артемий Лебедев раскритиковал дизайн станции метро "Кузнецкий мост"
Венецианский кинофестиваль объявил программу
Как не стать жертвой финансовой пирамиды?
The Witcher 4 станет первой игрой серии на движке Unreal Engine 5
Китайские сюрпризы: 5 оригинальных достопримечательностей, которые вас поразят
Правильный выбор поводка — залог комфорта и безопасности во время прогулки
Зачем нужен скраб в вашем арсенале: все о скрабах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников