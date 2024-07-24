Китай создал почти 7 млн новых рабочих мест всего за полгода

Китай создал 6,98 млн новых рабочих мест за полгода

Китайские власти благодаря успешной реализации стратегических мер в первой половине года создали в городах страны 6,98 млн новых рабочих мест.

Фото: flickr.com by Tomas Roggero, CC BY 2.0

Об этом сообщил заместитель директора департамента по содействию занятости Министерства трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР Юнь Дунлай.

Юнь Дунлай отметил, что с января по июнь в городах Китая было создано 6,98 млн новых рабочих мест, что на 200 тысяч больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Он также сообщил на пресс-конференции, что таким образом КНР выполнила 58% целевого показателя на 2024 год. По его словам, уровень безработицы в стране остается низким и постоянно снижается.

Чиновник подчеркнул, что все регионы и компетентные ведомства добросовестно выполняли стратегические решения и установки Центрального комитета Коммунистической партии Китая и Госсовета КНР.