США остановили строительство "зелёного города" в Калифорнии: в чём причина провала?

В США приостановлена инициатива по строительству "зелёного города"

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

В США остановлен проект строительства "зелёного города" для 400 тысяч жителей в Калифорнии, поддерживаемый Кремниевой долиной, как сообщает Daily Mail.

Фото: unsplash.com by Alex Martinez alex_martinez, PDM

Проект предусматривал создание эко-города с собственной солнечной электростанцией и фруктовыми садами, который должна была реализовать компания California Forever на фермерских угодьях около Сан-Франциско.

Однако план не получил одобрения от властей округа Солано. Председатель совета управляющих округа Митч Машберн отметил, что, несмотря на необходимость региона в доступном жилье и высокооплачиваемых рабочих местах, реализация проекта в запланированные сроки оказалась невозможной.

В итоге рассмотрение проекта было отложено на два года.