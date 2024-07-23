США остановили строительство "зелёного города" в Калифорнии: в чём причина провала?

В США остановлен проект строительства "зелёного города" для 400 тысяч жителей в Калифорнии, поддерживаемый Кремниевой долиной, как сообщает Daily Mail.
Проект предусматривал создание эко-города с собственной солнечной электростанцией и фруктовыми садами, который должна была реализовать компания California Forever на фермерских угодьях около Сан-Франциско.
Однако план не получил одобрения от властей округа Солано. Председатель совета управляющих округа Митч Машберн отметил, что, несмотря на необходимость региона в доступном жилье и высокооплачиваемых рабочих местах, реализация проекта в запланированные сроки оказалась невозможной.
В итоге рассмотрение проекта было отложено на два года.
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