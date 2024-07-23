Россия богатеет, но лишних денег нет: заявление Путина

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с председателем Счетной палаты РФ Борисом Ковальчуком, что несмотря на рост доходов бюджета и минимальный дефицит, в стране нет лишних денег, поэтому необходимо внимательно следить за финансовой дисциплиной.
Об этом сообщает ТАСС.
Путин отметил, что как ненефтегазовые, так и нефтегазовые доходы демонстрируют положительную динамику, но подчеркнул отсутствие избыточных средств в бюджете.
Он также выразил надежду на то, что Ковальчук будет тщательно контролировать соблюдение финансовой дисциплины.
Найдено самое древнее доказательство коллективной спячки змей.