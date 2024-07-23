Эксперт дал рекомендации по срокам открытия вкладов в условиях нестабильной ставки

Эксперт: вклады в банке на данный момент следует открывать сроком на полгода

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Открывать вклады в банке сейчас следует сроком на полгода, поскольку размер ставки по ним станет известен только после заседания Банка России, а ставка может меняться в течение года.

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Какой срок выбрать для вклада, зависит от потребностей человека, сообщил директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ Георгий Остапкович в разговоре с корреспондентом URA.RU.

Остапкович отметил, что выбор срока вклада зависит от жизненной позиции человека. В период нестабильности ставки рекомендуется открывать вклады на полгода. Если ставка будет стабильной, можно открывать на год.

Директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ добавил, что в некоторых банках максимальная ставка по вкладам может достигать более 20%, что связано с повышением ключевой ставки. По его словам, все банки повышают ставку по депозитам при росте ключевой ставки и снижают её при её снижении. Некоторые банки могут установить ставку в 20%, но при этом увеличат проценты по кредитам, которые будут выдавать под 26-27%, оставаясь в плюсе.