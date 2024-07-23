Производство минеральной воды в России взлетело на 32%: стала известна причина

Производство минеральной воды в РФ выросло на 32%

В первой половине 2024 года объем производства газированной минеральной природно-лечебной воды в России вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, достигнув 69 млн литров.

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В целом производство упакованной воды увеличилось на 14%, достигнув 6,3 млрд литров, а выпуск газированной воды вырос на 30%, составив 694 млн литров. Самым большим объемом производства воды отличилась Московская область, выпустив более 800 млн литров, что на 17% больше, чем в предыдущем году. Курская область, Красноярский край и Белгородская область стали лидерами по темпам роста, увеличив производство на 57%, 51% и 48% соответственно, сообщает ТАСС.

Рост производства воды объясняется как увеличением спроса, так и усилением борьбы с подделками и контрафактом благодаря внедрению системы маркировки. В результате, легальные производители смогли занять большую долю рынка, а 460 новых производителей вышли из тени и начали отчитываться в органы власти. Например, в Красноярском крае после введения маркировки выявили девять новых производителей воды, в Республике Крым — двенадцать, а в Курской области — три.