"Авито" больше нельзя скачать через Appstore

По неизвестным причинам приложение сервиса "Авито" исчезло из App Store. Компания сообщила об этом и порекомендовала пользователям не удалять установленное приложение, а также отключить функцию "Сгружать неиспользуемые приложения".
Если у вас не установлено приложение, вы можете воспользоваться мобильной версией сайта.
Теоретически приложение "Авито" можно скачать со сторонних ресурсов.
Вероятнее всего, эта проблема связана с санкциями против России и владельцами сайта "Авито". На работе сервиса эти ограничения не сказываются.
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