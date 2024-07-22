"Авито" больше нельзя скачать через Appstore

0:37 Your browser does not support the audio element. Экономика

По неизвестным причинам приложение сервиса "Авито" исчезло из App Store. Компания сообщила об этом и порекомендовала пользователям не удалять установленное приложение, а также отключить функцию "Сгружать неиспользуемые приложения".

Фото: PxHere is licensed under CC0

Если у вас не установлено приложение, вы можете воспользоваться мобильной версией сайта.

Теоретически приложение "Авито" можно скачать со сторонних ресурсов.

Вероятнее всего, эта проблема связана с санкциями против России и владельцами сайта "Авито". На работе сервиса эти ограничения не сказываются.