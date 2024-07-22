Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Полина Ножичкина раскрывает секреты идеального летнего ухода за кожей
Мизулина vs Тамаев: спор о правильном исламе и онлайн-казино
Гонорар Глюкозы за концерт в Красноярске мог составить пять миллионов рублей
Общежитие студентам будет выделяться только в крайнем случае
Qualcomm представила новый чип Snapdragon 7s Gen 3 для среднебюджетных смартфонов
Еврокомиссия виновна в масштабном сбое инфраструктуры по причине неполадок у Windows
Сколько россияне тратят на пожилых родственников: данные опроса
Туристка из Екатеринбурга пережила адское путешествие на поезде
Исследование BBC Science Focus: как алкоголь ускоряет старение

"Авито" больше нельзя скачать через Appstore

0:37
Экономика

По неизвестным причинам приложение сервиса "Авито" исчезло из App Store. Компания сообщила об этом и порекомендовала пользователям не удалять установленное приложение, а также отключить функцию "Сгружать неиспользуемые приложения".

"Авито" больше нельзя скачать через Appstore
Фото: PxHere is licensed under CC0

Если у вас не установлено приложение, вы можете воспользоваться мобильной версией сайта.

Теоретически приложение "Авито" можно скачать со сторонних ресурсов.

Вероятнее всего, эта проблема связана с санкциями против России и владельцами сайта "Авито". На работе сервиса эти ограничения не сказываются. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
В Вайоминге обнаружена змея возрастом 38 миллионов лет, перевернувшая наши представления об эволюции

Найдено самое древнее доказательство коллективной спячки змей.

В США нашли спящих в обнимку древних змей
Этот салат с крабовыми палочками станет вашим новым кулинарным фаворитом
Простой и вкусный салат с крабовыми палочками: рецепт, который украсит ваш праздничный стол
Спасите свой урожай: как избавиться от медведки раз и навсегда
Кабачки, запечённые со сметаной и зеленью в духовке: будут хороши и в будни, и в праздник
Байден избегает появления на камеру, его письмо об отречении может быть фальшивкой Любовь Степушова Джо Байден выходит из президентской гонки, но "домотает срок" до конца Дмитрий Плотников
Как заваривать кофе, чтобы он получился вкусным и ароматным
Главное преимущество подтягиваний на турнике: названы основные
Как добиться более раннего созревания перца: советы для нетерпеливых садоводов
Как добиться более раннего созревания перца: советы для нетерпеливых садоводов
Последние материалы
Гонорар Глюкозы за концерт в Красноярске мог составить пять миллионов рублей
Общежитие студентам будет выделяться только в крайнем случае
Qualcomm представила новый чип Snapdragon 7s Gen 3 для среднебюджетных смартфонов
Еврокомиссия виновна в масштабном сбое инфраструктуры по причине неполадок у Windows
Сколько россияне тратят на пожилых родственников: данные опроса
Туристка из Екатеринбурга пережила адское путешествие на поезде
Исследование BBC Science Focus: как алкоголь ускоряет старение
Суд на Украине касательно легитимности Зеленского переносится на 16 сентября
Пирог с малиной: нежный, воздушный и очень лёгкий в приготовлении
"Байден всё": не в доброе время Нетаньяху отправился в Вашингтон
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников