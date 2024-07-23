Городам предлагают внедрить "зелёные" решения на случай потопа в дождь

"Зелёные" ливнёвки могут спасти города от потопа в дождь

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Аналитики НИУ ВШЭ провели анализ состояния систем ливневой канализации в 85 городах России, пишет МК.

Фото: commons.wikimedia.org by Fiesta22, CC BY-SA 4.0

Согласно исследованию, около 90% площади современных мегаполисов покрыто материалами, отталкивающими воду, что затрудняет процесс стока воды во время сильных дождей. Например, в Москве пропускная способность ливневой канализации составляет 19,1 мл осадков на 1 м² в час. Это означает, что способность системы справляться с водой во время ливней как минимум вдвое меньше объема осадков, выпадающих во время тропических дождей.

По мнению экспертов, для предотвращения наводнений после дождей помимо труб поможет так называемая "зеленая" ливневая инфраструктура, такая как парки, городские леса, дождевые сады, биоодренажные канавы и "зеленые крыши". При этом внедрение "зеленых" решений будет более экономически эффективным, чем установка подземных труб и решеток.