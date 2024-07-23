Российские компании планируют построить нефтеперерабатывающий завод на Кубе

Россия и Куба обсудили идею строительства нефтеперерабатывающего завода на Кубе с помощью российских компаний, пишет Zero Hedge.
Россия и Куба поддерживают тесные связи с 1950-х годов — латиноамериканская страна и Советский Союз расширили связи как братские коммунистические государства.
Ключевым поставщиком сырой нефти для Кубы является Венесуэла. Однако в последние годы поставки сократились, в том числе из-за ослабевшей нефтяной промышленности Венесуэлы и санкций США против верного союзника Кубы, президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Куба также импортирует небольшие объемы российской нефти с 2022 года. Затем был годовой перерыв. Поставки российской нефти возобновились в марте 2024 года.
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