Российские компании планируют построить нефтеперерабатывающий завод на Кубе

Россия рассматривает возможность строительства нефтеперерабатывающего завода на Кубе

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия и Куба обсудили идею строительства нефтеперерабатывающего завода на Кубе с помощью российских компаний, пишет Zero Hedge.

Фото: Wikipedia by Rickmaj, CC BY-SA 4.0

Россия и Куба поддерживают тесные связи с 1950-х годов — латиноамериканская страна и Советский Союз расширили связи как братские коммунистические государства.

Ключевым поставщиком сырой нефти для Кубы является Венесуэла. Однако в последние годы поставки сократились, в том числе из-за ослабевшей нефтяной промышленности Венесуэлы и санкций США против верного союзника Кубы, президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Куба также импортирует небольшие объемы российской нефти с 2022 года. Затем был годовой перерыв. Поставки российской нефти возобновились в марте 2024 года.