Крупнейший производитель молочных продуктов в Европе терпит крах

Компания Nestle попалась на нарушении санитарных норм

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компания Nestlé в течение нескольких лет продавала во Франции «природную минеральную воду», хотя получала её, фильтруя загрязнённую воду с бактериями и фекалиями.

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По данным независимой исследовательской платформы Mediapart, за последние 15 лет компания заработала на этом 3 миллиарда евро. Организация потребителей foodwatch призвала власти Франции привлечь виновных к ответственности.

На следующей неделе Европейская комиссия планирует опубликовать отчёт о расследовании действий французских властей по этому делу.

Этот скандал может стать концом истории крупнейшей в Европе фирмы по производству молочной продукции и детского питания.