Крупнейший производитель молочных продуктов в Европе терпит крах

Компания Nestlé в течение нескольких лет продавала во Франции «природную минеральную воду», хотя получала её, фильтруя загрязнённую воду с бактериями и фекалиями.
По данным независимой исследовательской платформы Mediapart, за последние 15 лет компания заработала на этом 3 миллиарда евро. Организация потребителей foodwatch призвала власти Франции привлечь виновных к ответственности.
На следующей неделе Европейская комиссия планирует опубликовать отчёт о расследовании действий французских властей по этому делу.
Этот скандал может стать концом истории крупнейшей в Европе фирмы по производству молочной продукции и детского питания.
Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.