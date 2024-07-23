Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Большинство россиян не могут жить без соцсетей и мессенджеров
Учёные из Бристоля: влияние человеческого стресса на поведение собак
Как погода может влиять на чувство голода
Тушёная капуста с индейкой и грибами: простое, но изысканное блюдо для всей семьи
Как регулярное употребление авокадо влияет на здоровье и внешний вид
4 суперсредства, которые накормят ваши грядки перед августом
Павел Мамаев и Надежда Санько ожидают пополнения в семье, несмотря на критику
Узнайте, почему некоторые питомцы любят плавать
Советы, как спасти помидоры, если они начали вянуть
Внесудебное взыскание задолженности по ЖКХ через исполнительную надпись нотариуса планируют ввести в практику

Долги по ЖКХ планируют взыскивать через нотариусов

1:02
Экономика

Долги по платежам за жилищно-коммунальные услуги предлагается взыскивать через нотариусов, пишут "Известия".

Долги по ЖКХ планируют взыскивать через нотариусов
Фото: Управа района Люблино города Москвы is licensed under CC BY 3.0

Законопроект подготовлен главой комитета по строительству и ЖКХ Сергеем Пахомовым, его заместителями Владимиром Кошелевым и Светланой Разворотневой, а также другими депутатами.

Согласно документу, находящемуся у газеты "Известия", задолженности по коммунальным платежам всегда были проблемой для предприятий ЖКХ. В настоящее время они особенно заинтересованы в своевременном получении платежей из-за изменений в системе финансирования, сопровождающихся повышением тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства и уменьшением государственной поддержки.

В документе отмечается, что причиной образования задолженности в первую очередь является недостаточно высокий уровень платежной дисциплины всех групп абонентов, поскольку в большинстве случаев потребители придерживаются принципа "платить в последнюю очередь или вообще не платить".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
В Вайоминге обнаружена змея возрастом 38 миллионов лет, перевернувшая наши представления об эволюции

Найдено самое древнее доказательство коллективной спячки змей.

В США нашли спящих в обнимку древних змей
Этот салат с крабовыми палочками станет вашим новым кулинарным фаворитом
Простой и вкусный салат с крабовыми палочками: рецепт, который украсит ваш праздничный стол
Спасите свой урожай: как избавиться от медведки раз и навсегда
Кабачки, запечённые со сметаной и зеленью в духовке: будут хороши и в будни, и в праздник
Байден избегает появления на камеру, его письмо об отречении может быть фальшивкой Любовь Степушова Джо Байден выходит из президентской гонки, но "домотает срок" до конца Дмитрий Плотников
Как заваривать кофе, чтобы он получился вкусным и ароматным
Главное преимущество подтягиваний на турнике: названы основные
Как добиться более раннего созревания перца: советы для нетерпеливых садоводов
Как добиться более раннего созревания перца: советы для нетерпеливых садоводов
Последние материалы
Большинство россиян не могут жить без соцсетей и мессенджеров
Учёные из Бристоля: влияние человеческого стресса на поведение собак
Как погода может влиять на чувство голода
Тушёная капуста с индейкой и грибами: простое, но изысканное блюдо для всей семьи
Как регулярное употребление авокадо влияет на здоровье и внешний вид
4 суперсредства, которые накормят ваши грядки перед августом
Павел Мамаев и Надежда Санько ожидают пополнения в семье, несмотря на критику
Долги по ЖКХ планируют взыскивать через нотариусов
Советы, как спасти помидоры, если они начали вянуть
Узнайте, почему некоторые питомцы любят плавать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников