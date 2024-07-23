Внесудебное взыскание задолженности по ЖКХ через исполнительную надпись нотариуса планируют ввести в практику

Долги по платежам за жилищно-коммунальные услуги предлагается взыскивать через нотариусов, пишут "Известия".
Законопроект подготовлен главой комитета по строительству и ЖКХ Сергеем Пахомовым, его заместителями Владимиром Кошелевым и Светланой Разворотневой, а также другими депутатами.
Согласно документу, находящемуся у газеты "Известия", задолженности по коммунальным платежам всегда были проблемой для предприятий ЖКХ. В настоящее время они особенно заинтересованы в своевременном получении платежей из-за изменений в системе финансирования, сопровождающихся повышением тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства и уменьшением государственной поддержки.
В документе отмечается, что причиной образования задолженности в первую очередь является недостаточно высокий уровень платежной дисциплины всех групп абонентов, поскольку в большинстве случаев потребители придерживаются принципа "платить в последнюю очередь или вообще не платить".
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