Рассмотрено предложение о предоставлении общежитий малоимущим студентам

Екатерина Харченко поддерживает идею о предоставлении общежитий малоимущим студентам

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Заместитель председателя Комитета по науке и высшему образованию Екатерина Харченко поддержала предложение о предоставлении общежитий исключительно малоимущим студентам.

Фото: commons.wikimedia.org by Yahontov, CC BY-SA 3.0

Она также предложила сосредоточить внимание федерального центра на ремонте и строительстве новых общежитий в регионах. Об этом депутат сообщила в интервью "Ленте.ру".

По ее мнению, проблема с общежитиями больше актуальна для крупных городов, поскольку многие абитуриенты стремятся поступать в столичные вузы.

Харченко отметила, что общежития традиционно предоставляются не всем студентам, а лишь тем, кто из многодетных и неполных семей, сиротам и детям участников специальной военной операции. Ректоры внимательно относятся к этой проблеме, и каждое заявление рассматривается.

Кроме того, более 70% бюджетных мест выделяется в региональные вузы, поскольку кадровый дефицит в субъектах РФ продолжает расти. Поэтому федеральным властям следует сосредоточиться на помощи с ремонтом и строительством общежитий в регионах.