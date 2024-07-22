Рассмотрено предложение о предоставлении общежитий малоимущим студентам

Заместитель председателя Комитета по науке и высшему образованию Екатерина Харченко поддержала предложение о предоставлении общежитий исключительно малоимущим студентам.
Она также предложила сосредоточить внимание федерального центра на ремонте и строительстве новых общежитий в регионах. Об этом депутат сообщила в интервью "Ленте.ру".
По ее мнению, проблема с общежитиями больше актуальна для крупных городов, поскольку многие абитуриенты стремятся поступать в столичные вузы.
Харченко отметила, что общежития традиционно предоставляются не всем студентам, а лишь тем, кто из многодетных и неполных семей, сиротам и детям участников специальной военной операции. Ректоры внимательно относятся к этой проблеме, и каждое заявление рассматривается.
Кроме того, более 70% бюджетных мест выделяется в региональные вузы, поскольку кадровый дефицит в субъектах РФ продолжает расти. Поэтому федеральным властям следует сосредоточиться на помощи с ремонтом и строительством общежитий в регионах.
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