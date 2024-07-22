Региональным операторам вернут право на выдачу ипотечных кредитов

Микрокредитным компаниям разрешат выдавать ипотеку в рамках госпрограмм

1:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Документ, подготовленный членами Совета Федерации, предлагает разрешить микрофинансовым организациям участвовать в выдаче ипотеки с государственной поддержкой для помощи регионам в обеспечении жильем определенных категорий граждан, пишет РГ.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ранее такие функции выполняли специальные организации, уполномоченные ДОМ.РФ, однако новый закон лишил их этого права из-за недобросовестных практик и отсутствия контроля со стороны Банка России. Некоторые регионы выразили опасения по поводу негативного влияния этих изменений на заемщиков.

Авторы законопроекта предлагают добавить новую статью в закон о микрофинансовой деятельности, позволяющую микрокредитным компаниям, полностью принадлежащим региону, выдавать ипотеку в рамках госпрограмм. Ожидается, что Центральный банк установит дополнительные требования к таким организациям.

Погашение ипотеки, полученной в микрокредитной организации, можно будет осуществлять с помощью материнского капитала и выплат для многодетных семей. Участники рынка, ранее уполномоченные ДОМ.РФ, должны будут адаптироваться к новым требованиям. Если закон примут, он вступит в силу через 90 дней после публикации.

Инициатива о возврате региональным операторам права на выдачу ипотечных кредитов была ожидаемой, отмечает член Общественного совета при Минстрое Илья Пономарев. Несмотря на негативные случаи, такие механизмы помогали регионам решать социальные задачи. Увеличение полномочий регионов в этой сфере выглядит логично, но важно обеспечить эту деятельность достаточными бюджетными ресурсами.