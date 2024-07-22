Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Разыскивается Байден": в США нарастает беспокойство по поводу судьбы президента
Как правильно делать пилинг в домашних условиях: простые советы и рецепты
Как избежать растрескивания капусты
Актриса Анна Цуканова-Котт вышла замуж за режиссёра, с которым познакомилась в 7 лет
Почему нельзя экономить на верхних шкафах при ремонте кухни
Рассказываем, как сохранить урожай томатов в летний зной
Антон Шапарин объяснил причины повышения утильсбора в РФ
Специалист по истории США Дробницкий: "Победа Трампа не даст ему полноты власти"
МВД усилит контроль за отъезжающими за рубеж гражданами
Региональным операторам вернут право на выдачу ипотечных кредитов

Микрокредитным компаниям разрешат выдавать ипотеку в рамках госпрограмм

1:48
Экономика

Документ, подготовленный членами Совета Федерации, предлагает разрешить микрофинансовым организациям участвовать в выдаче ипотеки с государственной поддержкой для помощи регионам в обеспечении жильем определенных категорий граждан, пишет РГ.

Микрокредитным компаниям разрешат выдавать ипотеку в рамках госпрограмм
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ранее такие функции выполняли специальные организации, уполномоченные ДОМ.РФ, однако новый закон лишил их этого права из-за недобросовестных практик и отсутствия контроля со стороны Банка России. Некоторые регионы выразили опасения по поводу негативного влияния этих изменений на заемщиков.

Авторы законопроекта предлагают добавить новую статью в закон о микрофинансовой деятельности, позволяющую микрокредитным компаниям, полностью принадлежащим региону, выдавать ипотеку в рамках госпрограмм. Ожидается, что Центральный банк установит дополнительные требования к таким организациям.

Погашение ипотеки, полученной в микрокредитной организации, можно будет осуществлять с помощью материнского капитала и выплат для многодетных семей. Участники рынка, ранее уполномоченные ДОМ.РФ, должны будут адаптироваться к новым требованиям. Если закон примут, он вступит в силу через 90 дней после публикации.

Инициатива о возврате региональным операторам права на выдачу ипотечных кредитов была ожидаемой, отмечает член Общественного совета при Минстрое Илья Пономарев. Несмотря на негативные случаи, такие механизмы помогали регионам решать социальные задачи. Увеличение полномочий регионов в этой сфере выглядит логично, но важно обеспечить эту деятельность достаточными бюджетными ресурсами.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
В Вайоминге обнаружена змея возрастом 38 миллионов лет, перевернувшая наши представления об эволюции

Найдено самое древнее доказательство коллективной спячки змей.

В США нашли спящих в обнимку древних змей
Этот салат с крабовыми палочками станет вашим новым кулинарным фаворитом
Простой и вкусный салат с крабовыми палочками: рецепт, который украсит ваш праздничный стол
Спасите свой урожай: как избавиться от медведки раз и навсегда
Кабачки, запечённые со сметаной и зеленью в духовке: будут хороши и в будни, и в праздник
Байден избегает появления на камеру, его письмо об отречении может быть фальшивкой Любовь Степушова Джо Байден выходит из президентской гонки, но "домотает срок" до конца Дмитрий Плотников
Как заваривать кофе, чтобы он получился вкусным и ароматным
Главное преимущество подтягиваний на турнике: названы основные
Сводка с фронта: в Волчанске заняты первые линии многоэтажек, Байден выходит из президентской гонки
Сводка с фронта: в Волчанске заняты первые линии многоэтажек, Байден выходит из президентской гонки
Последние материалы
Микрокредитным компаниям разрешат выдавать ипотеку в рамках госпрограмм
Актриса Анна Цуканова-Котт вышла замуж за режиссёра, с которым познакомилась в 7 лет
Почему нельзя экономить на верхних шкафах при ремонте кухни
Рассказываем, как сохранить урожай томатов в летний зной
Антон Шапарин объяснил причины повышения утильсбора в РФ
Специалист по истории США Дробницкий: "Победа Трампа не даст ему полноты власти"
МВД усилит контроль за отъезжающими за рубеж гражданами
Как часто можно использовать маски для лица, чтобы не навредить коже?
Названы продукты, содержащие много клетчатки
США намерены усилить противодействие России в арктическом регионе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников