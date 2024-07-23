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Как заработать миллионы на криптовалюте в 2024 году: что работает, а что нет

Можно ли заработать на криптовалюте в 2024 году?

1:12
Экономика

Криптовалюта уже давно привлекает внимание инвесторов своей высокой волатильностью и потенциально высокой доходностью. В 2024 году криптовалюта продолжает оставаться одним из самых обсуждаемых активов на финансовых рынках.

Можно ли заработать на криптовалюте в 2024 году?
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Стоит отметить, что рынок криптовалют носит высокий риск из-за своей волатильности. Цены на криптовалюты могут стремительно меняться под воздействием различных факторов, таких как регулирование, новости относительно технологий блокчейн или макроэкономические события. Это означает, что заработок на криптовалюте может быть как прибыльным, так и убыточным.

Тем не менее, многие инвесторы видят потенциал в криптовалютах как средстве диверсификации портфеля и заработка. С развитием блокчейн-технологий и увеличением интереса со стороны крупных институциональных игроков, криптовалюты могут стать еще более привлекательными для инвестирования.

Если вы планируете зарабатывать на криптовалюте в 2024 году, важно быть готовым к высокому риску и проводить тщательное исследование перед принятием решений. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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