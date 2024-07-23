Резкий рост зарплат в России: как промышленность борется с дефицитом кадров

Гражданам РФ предсказали индексацию зарплат

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Из-за дефицита кадров российские промышленные предприятия повышают зарплаты. С начала 2023 года большинство компаний уже провели две-три индексации, каждая на 5-10%. Ожидается ещё одна до конца 2024 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, CC BY-SA 4.0

75% сотрудников промышленных предприятий думают о смене работы, 40% уже получили предложения. Основные причины — низкие доходы (62%), слабые карьерные перспективы (42%) и неинтересные задачи (27%).

Наиболее острый дефицит испытывается в области инженерии и конструирования. Работодатели начинают предлагать сотрудникам выгодные условия, надбавки и улучшение условий труда, чтобы удержать их.

Дефицит кадров затрагивает и малое и среднее предпринимательство, где не хватает 130 тысяч айтишников, как сообщают "Известия".

Компании ищут сотрудников даже в Африке и Средней Азии, а также стремятся вовлечь инвалидов в трудовую деятельность.