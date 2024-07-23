На что россияне тратят 801 рубль в день: результаты нового исследования

Сколько денег тратят россияне в день?

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

По данным исследования, проведенного специалистами компании "Ингосстрах" и аналитическим центром НАФИ, средние ежедневные карманные расходы граждан РФ составляют 801 рубль, сообщает RT.

Фото: freepik.com by Racool_studio, PDM

Выяснилось, что расходы варьируются в зависимости от региона: в Москве и Санкт-Петербурге они выше, чем в других частях страны. В столице расходы на день составляют 813 рублей, в Петербурге — 826 рублей, в то время как в остальных регионах России, исключая две столицы, этот показатель равен 786 рублям.

Большинство респондентов (64%) тратят деньги на напитки или перекус в продуктовых магазинах. На втором месте находятся расходы на общественный транспорт (43%). Треть опрошенных регулярно покупает кофе на вынос или другие напитки и закуски в кафе или кофейнях. При этом 7% опрошенных делают такие покупки каждый день.