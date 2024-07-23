Россиянам назвали распространённые фразы телефонных мошенников

Как распознать мошеннический звонок?

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Столичная прокуратура в своем телеграм-канале напомнила о типичных фразах, которые используют телефонные мошенники.

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1. "Ваши деньги под угрозой! Переведите средства на безопасный счёт" или "На ваших счетах зафиксированы подозрительные транзакции";

2. "Ваш личный кабинет был взломан, произошла утечка ваших данных. Пожалуйста, сообщите код из СМС";

3. "На ваше имя пытаются оформить кредит или переоформить квартиру";

4. "Истек срок действия вашего договора на обслуживание мобильного номера";

5. "Ваш родственник попал в ДТП или стал жертвой преступления".

Важно помнить: если вы услышали одну из этих фраз, немедленно прекратите разговор. Затем обязательно свяжитесь напрямую с вашим банком или организацией, от лица которой якобы звонил мошенник, проверьте состояние предполагаемой жертвы, а также обратитесь в правоохранительные органы.