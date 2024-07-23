Инфляция и рост цен на золото изменили стоимость взятки сенатору

Цены на золото и инфляция изменили облик коррупции

1:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

В июне 2022 года полиция обнаружила в доме сенатора-демократа Боба Менендеса более $480 000 наличными, а также два килограммовых и 11 одноунцевых золотых слитков, которые были переданы ему в качестве взятки. С тех пор стоимость этого золота выросла на 37%, тогда как доллар ослаб на 7%.

Фото: commons.wikimedia.org by BENAISSAAMINE, PDM

16 июля присяжные в США признали сенатора Боба Менендеса виновным по 16 обвинениям, включая мошенничество с использованием электронных средств, взяточничество и вымогательство.

В июне 2022 года средняя цена золота была примерно $1800 за унцию, так что стоимость этих 81 унции золота оценивалась в около $145 800.

В настоящее время, благодаря росту цен на драгоценный металл, тот же объем золота оценивается уже свыше $200 000, что составляет прирост на 37%.

Покупательная способность тех $480 000, полученных летом 2022 года, уменьшилась из-за инфляции до сегодняшних $447 120, что соответствует снижению на 6,8%.

Конгрессмен Мэтью Гетц заявил, что инфляция достигла таких уровней, что простые наличные уже не могут обеспечить необходимую покупательную способность для взятки сенатору-демократу.

Теперь для того, чтобы сохранить ценность подкупа, необходимо использовать золотые слитки.