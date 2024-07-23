Россияне получат прибавку к пенсии. Узнайте, кого затронет новая поправка

Поправка, предусматривающая ежемесячное повышение пенсии на 1,2 тысячи рублей для определённых категорий граждан, получила одобрение профильного комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Эта мера затрагивает пенсионеров старше 80 лет и инвалидов I группы, как сообщает ТАСС.
Выплата будет автоматически предоставляться тем, кто достиг 80 лет или имеет инвалидность I группы. Сумма будет корректироваться в зависимости от районного коэффициента и ежегодно индексироваться.
Исключение составляют инвалиды с детства I группы, которым выплачивается пенсия с добавкой за уход, предоставляемый родителем или опекуном.
На данный момент компенсационные выплаты в размере 1,2 тысячи рублей ежемесячно предусмотрены для неработающих трудоспособных граждан, ухаживающих за инвалидом I группы или пожилым человеком, нуждающимся в постоянном уходе, либо достигшим возраста 80 лет.
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