Россияне получат прибавку к пенсии. Узнайте, кого затронет новая поправка

Госдума одобрила прибавку к пенсии для россиян

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Поправка, предусматривающая ежемесячное повышение пенсии на 1,2 тысячи рублей для определённых категорий граждан, получила одобрение профильного комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Фото: petitsiyu-protiv-povysheniya-pensionnogo-vozrasta-podpisali-million-chelovek by Klops.ru, CC BY-SA 4.0

Эта мера затрагивает пенсионеров старше 80 лет и инвалидов I группы, как сообщает ТАСС.

Выплата будет автоматически предоставляться тем, кто достиг 80 лет или имеет инвалидность I группы. Сумма будет корректироваться в зависимости от районного коэффициента и ежегодно индексироваться.

Исключение составляют инвалиды с детства I группы, которым выплачивается пенсия с добавкой за уход, предоставляемый родителем или опекуном.

На данный момент компенсационные выплаты в размере 1,2 тысячи рублей ежемесячно предусмотрены для неработающих трудоспособных граждан, ухаживающих за инвалидом I группы или пожилым человеком, нуждающимся в постоянном уходе, либо достигшим возраста 80 лет.