Warner Bros официально объявила о закрытии российского офиса

Отделение компании Warner Bros. в России будет закрыто, как указано в опубликованном документе из базы данных ЕГРЮЛ.
Согласно документу, решение о ликвидации юридического лица компании было принято 19 июля 2024 года.
На фоне событий в Украине в 2022 году крупнейшие киностудии, такие как Disney, Paramount, Warner Bros., Sony и Universal Pictures, объявили о прекращении выпуска новых фильмов в России и завершении своей деятельности в стране.
В результате российские стриминговые платформы также утратили доступ к фильмам этих студий.
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