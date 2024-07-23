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Warner Bros официально объявила о закрытии российского офиса

В России закрывается отделение компании Warner Bros

0:42
Экономика

Отделение компании Warner Bros. в России будет закрыто, как указано в опубликованном документе из базы данных ЕГРЮЛ.

В России закрывается отделение компании Warner Bros
Фото: commons.wikimedia.org by Svetlov Artem, CC BY-SA 4.0

Согласно документу, решение о ликвидации юридического лица компании было принято 19 июля 2024 года.

На фоне событий в Украине в 2022 году крупнейшие киностудии, такие как Disney, Paramount, Warner Bros., Sony и Universal Pictures, объявили о прекращении выпуска новых фильмов в России и завершении своей деятельности в стране.

В результате российские стриминговые платформы также утратили доступ к фильмам этих студий.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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