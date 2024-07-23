Победа Трампа на выборах президента США приведёт к снятию санкций с России? Мнение экспертов

Даже если на предстоящих выборах президента США победу одержит республиканец Дональд Трамп, снятие экономических санкций с России маловероятно.
Такое мнение выразила доцент департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко, сообщает РИА Новости.
По словам Бондаренко, возвращение Трампа в Белый дом, скорее всего, приведёт к возобновлению торговых конфликтов и продолжению тенденций к дедолларизации.
Аналитик банка БКФ Максим Осадчий считает, что в случае повторного президентства Трампа следует ожидать снижения налогов и увеличения военных расходов, что приведет к росту дефицита бюджета США и инфляции, а также к повышению процентной ставки ФРС.
В случае победы вице-президента Камалы Харрис на выборах, по его мнению, она продолжит политику Джо Байдена, ориентированную на стимулирование американской экономики.
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