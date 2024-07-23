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Победа Трампа на выборах президента США приведёт к снятию санкций с России? Мнение экспертов

Как победа Трампа на выборах повлияет на санкции против России?

1:01
Экономика

Даже если на предстоящих выборах президента США победу одержит республиканец Дональд Трамп, снятие экономических санкций с России маловероятно.

Как победа Трампа на выборах повлияет на санкции против России?
Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

Такое мнение выразила доцент департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко, сообщает РИА Новости.

По словам Бондаренко, возвращение Трампа в Белый дом, скорее всего, приведёт к возобновлению торговых конфликтов и продолжению тенденций к дедолларизации.

Аналитик банка БКФ Максим Осадчий считает, что в случае повторного президентства Трампа следует ожидать снижения налогов и увеличения военных расходов, что приведет к росту дефицита бюджета США и инфляции, а также к повышению процентной ставки ФРС.

В случае победы вице-президента Камалы Харрис на выборах, по его мнению, она продолжит политику Джо Байдена, ориентированную на стимулирование американской экономики.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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