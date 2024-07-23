Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В ПНИПУ предложили применять отходы от производства соды в строительстве дорог
Портал ListChallenges признал Монику Беллуччи самой красивой актрисой всех времён
Вирус Чандипура может привести к летальному исходу и особенно опасен для детей
Ким Кардашьян показала неловкий момент с сестрой
Певица Глюкоза заявила, что её предал продюсер Максим Фадеев
Стало известно, как удалить наклейку с автомобиля
Утренняя отечность лица: причины и способы предотвращения
Hunt: Showdown 1896, ожидаемый в ближайшее время, получил рейтинг 17+
Никола Тесла рассказывал, что его интерес к электричеству возник благодаря коту
Сочи стал рекордсменом по росту цен на недвижимость в России в 2024 году

Сочи возглавил список городов с самым быстрым ростом цен на жильё

1:14
Экономика

Второй квартал 2024 года показал, что Сочи возглавил список городов с населением около 300 тысяч человек по росту средней стоимости квадратного метра вторичного жилья.

Сочи возглавил список городов с самым быстрым ростом цен на жильё
Фото: mos.ru is licensed under Public domain

Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные аналитиков консалтинговой компании SRG.

Сочи продемонстрировал рост цен на 6,44%, достигнув отметки в 264,9 тысячи рублей за квадратный метр.

На втором месте по темпам роста находится Махачкала с увеличением на 5,77%, до 93,2 тысячи рублей.

Третью позицию занимает Улан-Удэ с ростом на 5,24%, где средняя цена составила 125,4 тысячи рублей за квадратный метр.

В пятёрку лидеров также вошли Набережные Челны (плюс 4,69%, до 102,3 тысячи рублей) и Барнаул (плюс 3,93%, до 114,4 тысячи рублей).

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
В Вайоминге обнаружена змея возрастом 38 миллионов лет, перевернувшая наши представления об эволюции

Найдено самое древнее доказательство коллективной спячки змей.

В США нашли спящих в обнимку древних змей
Этот салат с крабовыми палочками станет вашим новым кулинарным фаворитом
Простой и вкусный салат с крабовыми палочками: рецепт, который украсит ваш праздничный стол
Спасите свой урожай: как избавиться от медведки раз и навсегда
Кабачки, запечённые со сметаной и зеленью в духовке: будут хороши и в будни, и в праздник
Байден избегает появления на камеру, его письмо об отречении может быть фальшивкой Любовь Степушова Джо Байден выходит из президентской гонки, но "домотает срок" до конца Дмитрий Плотников
Как заваривать кофе, чтобы он получился вкусным и ароматным
Главное преимущество подтягиваний на турнике: названы основные
Мировой экономический кризис из-за краха рынка недвижимости Китая будет масштабнее, чем в 2008 году
Мировой экономический кризис из-за краха рынка недвижимости Китая будет масштабнее, чем в 2008 году
Последние материалы
Диетологи в восторге: попробуйте этот быстрый и сытный завтрак
Певица Ольга Зарубина объяснила поведение Глюкозы в Красноярске
Всегда в доме — 30% недоплаты за коммунальные ресурсы, заявила эксперт ЖКХ Москвина
США планируют меры по полному запрету экспорта полупроводников в Китай
Певица Глюкоза объяснила, почему так вела себя в Красноярске
Хуснуллин о будущем ипотеки
В фильме "Назад в будущее" обнаружили киноляп
Appetite: безалкогольное пиво и вино могут способствовать развитию тяги к алкоголю
BYD стремится сделать автономное вождение стандартом к 2026 году
Отбеливание зубов кокосовым маслом: простой метод для белоснежной улыбки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников