Сочи стал рекордсменом по росту цен на недвижимость в России в 2024 году

Сочи возглавил список городов с самым быстрым ростом цен на жильё

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Второй квартал 2024 года показал, что Сочи возглавил список городов с населением около 300 тысяч человек по росту средней стоимости квадратного метра вторичного жилья.

Фото: mos.ru is licensed under Public domain

Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные аналитиков консалтинговой компании SRG.

Сочи продемонстрировал рост цен на 6,44%, достигнув отметки в 264,9 тысячи рублей за квадратный метр.

На втором месте по темпам роста находится Махачкала с увеличением на 5,77%, до 93,2 тысячи рублей.

Третью позицию занимает Улан-Удэ с ростом на 5,24%, где средняя цена составила 125,4 тысячи рублей за квадратный метр.

В пятёрку лидеров также вошли Набережные Челны (плюс 4,69%, до 102,3 тысячи рублей) и Барнаул (плюс 3,93%, до 114,4 тысячи рублей).