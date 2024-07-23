В России назвали альтернативу ипотеки

Хуснуллин о будущем ипотеки

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что одной из возможных альтернатив ипотеки могла бы стать программа ссудо-сберегательных касс.

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Заявление было сделано во время его рабочего визита в Башкирию. Он отметил, что в этом регионе уже реализуется программа ссудо-сберегательных касс, и ее успешное функционирование может служить примером для федерального уровня.

Хуснуллин подчеркнул, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство, чтобы возможно было внедрить этот вариант на более широком уровне, сообщает Прайм.

Кроме того, вице-премьер отметил, что в ближайший год предстоит справляться с трудностями, вызванными сокращением ипотечного кредитования, но это также создает возможность для оптимизации расходов и подготовки к будущему росту.

Хуснуллин добавил, что несмотря на текущие трудности, правительство не отказывается от национального проекта "Жилье" и планирует достичь цели обеспечения 33 квадратными метрами жилья на человека.