В России назвали альтернативу ипотеки

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что одной из возможных альтернатив ипотеки могла бы стать программа ссудо-сберегательных касс.
Заявление было сделано во время его рабочего визита в Башкирию. Он отметил, что в этом регионе уже реализуется программа ссудо-сберегательных касс, и ее успешное функционирование может служить примером для федерального уровня.
Хуснуллин подчеркнул, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство, чтобы возможно было внедрить этот вариант на более широком уровне, сообщает Прайм.
Кроме того, вице-премьер отметил, что в ближайший год предстоит справляться с трудностями, вызванными сокращением ипотечного кредитования, но это также создает возможность для оптимизации расходов и подготовки к будущему росту.
Хуснуллин добавил, что несмотря на текущие трудности, правительство не отказывается от национального проекта "Жилье" и планирует достичь цели обеспечения 33 квадратными метрами жилья на человека.
Найдено самое древнее доказательство коллективной спячки змей.