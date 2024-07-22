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Революция в сельском хозяйстве: умный курятник улучшит аграрный сектор России

Магистрантка ТГУ получила грант на разработку умного курятника

1:23
Экономика

Магистрантка Оксана Базаева из Передовой инженерной школы "Агробиотек" и факультета инновационных технологий Томского государственного университета выиграла грант на создание умного курятника, управляемого со смартфона.

Магистрантка ТГУ получила грант на разработку умного курятника
Фото: flickr.com by mazaletel, CC BY 2.0

Проект получил поддержку в рамках конкурса "Студенческий стартап" от Минобрнауки РФ, где из 7,7 тысячи заявок были отобраны 2 тысячи лучших. Сумма гранта составила 1 миллион рублей. Основная цель проекта — создание "умных" систем содержания и выгула птиц для малых фермерских хозяйств и частных подворий. Умный курятник будет включать птичник, выгульные каналы и контроллер управляемых процессов, который можно будет контролировать через мобильное приложение. В условиях импортозамещения и развития аграрного сектора проект призван улучшить качество и доступность домашнего хозяйства, сообщает РИА Новости.

Базаева отметила, что их система поможет уменьшить заболеваемость птиц, повысить их яйценоскость и сэкономить время на уход за птицами. В ближайшее время команда планирует арендовать помещение и приступить к разработке опытного образца. Проект также направлен на поддержку и развитие малых фермерских хозяйств в России.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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