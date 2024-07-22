В России появится первый высокоскоростной поезд: производство двигателей запустили в Челябинске

Челябинск станет центром производства двигателей для высокоскоростного поезда

0:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Челябинской области планируют наладить производство двигателей для первого отечественного высокоскоростного поезда, сообщил губернатор региона Алексей Текслер во время международной промышленной выставки "Иннопром-2024".

Фото: freepik.com by tohamina, PDM

По его словам, в Челябинске будет выпускаться уникальный электродвигатель, который станет сердцем нового поезда и позволит ему развивать скорость до 400 км в час.

Также на выставке было подписано соглашение о сотрудничестве между Текслером и генеральным директором Группы "Синара" Виктором Лешем, в рамках которого будет происходить развитие городского электротранспорта.