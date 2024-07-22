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Иностранные банки смогут открывать филиалы в России, но с определёнными ограничениями

Россия разрешит иностранным банкам открывать филиалы в стране

0:43
Экономика

Правительство России представило в Госдуму новый законопроект, касающийся возможности открытия филиалов иностранных банков на территории страны.

Россия разрешит иностранным банкам открывать филиалы в стране
Фото: audiovisual.ec.europa.eu by Европейская Комиссия, CC BY 4.0

Этот документ доступен в электронной базе данных нижней палаты парламента. 

Зарубежные банки смогут открывать в России лишь один филиал, при этом его название должно быть полностью на русском языке. При этом не более 50% сотрудников филиала могут быть гражданами других стран.

Кроме того, иностранные финансовые учреждения будут обязаны создать официальный сайт в российском домене. Также кредитный рейтинг банка должен соответствовать минимальным требованиям, установленным Центробанком России.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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