Украина блокирует нефть ЛУКОЙЛа — Венгрия на грани энергетической катастрофы

Решение Украины ограничить транзит российской нефти от ЛУКОЙЛа через её территорию может вызвать перебои с электроэнергией и нехватку топлива в Венгрии, сообщает Politico.
Будапешт сильно зависит от поставок из России: в апреле 2024 года Венгрия потратила около €250 млн (2,4 млрд рублей) на российскую нефть и газ.
Меры Украины могут создать критическую ситуацию. Если не будет найдено альтернативное решение, венгры могут столкнуться с резким ростом цен на энергоносители и дефицитом электроэнергии уже в ближайшие недели.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил обеспокоенность по поводу долгосрочной энергетической безопасности страны и раскритиковал решение Киева о блокировке транзита.
Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.