Почему сбой в работе ПО Microsoft не затронул Россию? Импортозамещение оказалось эффективным

Глобальный сбой ПО Microsoft выявил успех программы импортозамещения в РФ

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

То, что глобальный сбой в работе программного обеспечения Microsoft не затронул российские авиакомпании и аэропорты, может свидетельствовать о том, что программа импортозамещения в стране достигла своей цели и обеспечила независимость от западных технологий, утверждает руководитель портала "Авиация России" Андрей Величко.

Фото: Wikimedia Commons by Choe Kwangmo, CC0

По словам эксперта, недавний сбой в ПО Microsoft подчеркнул важность импортозамещения в России.

В Росавиации сообщили, что российские авиакомпании и аэропорты продолжают функционировать в штатном режиме, так как еще несколько лет назад они начали переход на российское специализированное ПО.

В частности, в аэропорту "Внуково" подтвердили, что не используют облачные платформы, такие как Microsoft Azure. Кроме того, аэропорт осуществил ряд мер для обеспечения бесперебойной работы всех необходимых сервисов, несмотря на санкции, введенные против российских компаний.

Напомним, что в пятницу из-за технических проблем с программным обеспечением Microsoft во всем мире были приостановлены работы аэропортов. Это привело к отмене как минимум 130 рейсов и задержке более 200 рейсов разных авиакомпаний.