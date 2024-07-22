Совет ЕС продлил действие санкций против России до 31 января 2025 года

Совет Евросоюза продлил действующие санкции против России до 31 января 2025 года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление совета.
Эти меры касаются всех санкционных пакетов, введенных ЕС с 2014 года, и их продление осуществляется автоматически дважды в год.
Отметим, что с 21 февраля 2022 года Евросоюз ввел 14 пакетов экономических и персональных санкций против России и ее граждан.
Под санкции попали 685 юридических лиц, включая государственные органы, финансовые учреждения, конструкторские бюро, заводы, научные и исследовательские институты, СМИ и другие организации.
Кроме того, под индивидуальные санкции попали 1558 россиян.
Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.