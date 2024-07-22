Совет ЕС продлил действие санкций против России до 31 января 2025 года

Евросоюз продлил санкции против России

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Совет Евросоюза продлил действующие санкции против России до 31 января 2025 года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление совета.

Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, PDM

Эти меры касаются всех санкционных пакетов, введенных ЕС с 2014 года, и их продление осуществляется автоматически дважды в год.

Отметим, что с 21 февраля 2022 года Евросоюз ввел 14 пакетов экономических и персональных санкций против России и ее граждан.

Под санкции попали 685 юридических лиц, включая государственные органы, финансовые учреждения, конструкторские бюро, заводы, научные и исследовательские институты, СМИ и другие организации.

Кроме того, под индивидуальные санкции попали 1558 россиян.