Налог на богатых обеспечит российской казне 181 миллиард рублей

Сколько поступит в бюджет России от налога на богатых?

В 2024 году доходы казны от повышенной ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для граждан с доходом свыше 5 миллионов рублей в год составят 181 миллиард рублей.

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Об этом в интервью "Известиям" сообщила директор департамента доходов Министерства финансов Елена Лебединская.

По словам Лебединской, это данные обновленного прогноза социально-экономического развития от Минэкономразвития.

В прогнозе предполагается, что реальные располагаемые доходы населения вырастут на 5,2% в 2024 году, тогда как ранее прогнозировался рост на 2,8%. Она отметила, что, судя по динамике предыдущих лет, нет значительных отклонений в расчетах по повышенной ставке НДФЛ.

Напомним, с 1 января 2021 года в России введена прогрессивная шкала НДФЛ, известная как налог для состоятельных граждан. Теперь ставка НДФЛ для определенных категорий граждан составляет 15%.