Неожиданное последствие глобального потепления: виноградники появятся в северных регионах России

В России начнут выращивать виноград в северных регионах

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

В связи с ростом температуры в отдельных районах России виноград нужно будет выращивать значительно севернее, чем сейчас. Это может вызвать конкуренцию с другими сельскохозяйственными культурами, сообщил РИА Новости руководитель Группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Владимир Горчаков.

Фото: https://www.flickr.com/photos/discoveroregon/35050195585 by Rick Obst, CC BY 2.0

Согласно исследованиям, к концу этого века до 90% традиционных винодельческих регионов могут исчезнуть или существенно измениться из-за глобального потепления. Это особенно актуально для равнинных и прибрежных областей южной Франции, северной Испании, южной Италии, Калифорнии и Австралии.

Горчаков отметил, что изменения климата приведут к более частым и длительным периодам жары, изменению влажности и температурных циклов в течение года, а также к изменению продолжительности солнечных дней.

Он также подчеркнул, что для выращивания винограда на новых территориях потребуется больше ресурсов для орошения, раннего сбора и хранения урожая. Однако точные затраты можно будет определить только через два-три года.