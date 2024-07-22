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Что ждёт доллар после ухода Джо Байдена? Дедолларизация продолжится

Мировая дедолларизация продолжится после ухода Байдена

0:43
Экономика

Мировая дедолларизация продолжится и после выхода Джо Байдена из президентской гонки. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на экспертов Anderida Financial Group.

Мировая дедолларизация продолжится после ухода Байдена
Фото: freepik.com by bearfotos, PDM

В воскресенье Джо Байден заявил, что не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии, поддерживая кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

Эксперты называют замену кандидатов "опасной игрой", но отмечают, что процесс дедолларизации будет долгосрочным.

Аналитики подчеркивают, что дедолларизация набирает обороты не только из-за политических изменений в США, но и по причине глобальных экономических и геополитических факторов. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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