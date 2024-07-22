Мировая дедолларизация продолжится и после выхода Джо Байдена из президентской гонки. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на экспертов Anderida Financial Group.
В воскресенье Джо Байден заявил, что не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии, поддерживая кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.
Эксперты называют замену кандидатов "опасной игрой", но отмечают, что процесс дедолларизации будет долгосрочным.
Аналитики подчеркивают, что дедолларизация набирает обороты не только из-за политических изменений в США, но и по причине глобальных экономических и геополитических факторов.
Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.