Что ждёт доллар после ухода Джо Байдена? Дедолларизация продолжится

Мировая дедолларизация продолжится после ухода Байдена

0:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Мировая дедолларизация продолжится и после выхода Джо Байдена из президентской гонки. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на экспертов Anderida Financial Group.

Фото: freepik.com by bearfotos, PDM

В воскресенье Джо Байден заявил, что не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии, поддерживая кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

Эксперты называют замену кандидатов "опасной игрой", но отмечают, что процесс дедолларизации будет долгосрочным.

Аналитики подчеркивают, что дедолларизация набирает обороты не только из-за политических изменений в США, но и по причине глобальных экономических и геополитических факторов.