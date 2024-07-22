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Прогноз цены на золото: эксперты предсказывают рост до 2500 долларов

Будущее золота в 2024 году

1:29
Экономика

В июле 2024 года цена золота на мировом рынке достигла исторического максимума, превысив 2450 долларов за тройскую унцию и может скоро достичь 2500 долларов.

Будущее золота в 2024 году
Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining, CC BY-SA 4.0

Текущая динамика.

С начала 2024 года цена золота стабильно росла, достигнув рекордных 2472,5 долларов 16 июля. Основные причины роста включают геополитическую напряженность, покупки золота центральными банками и ожидания снижения процентных ставок ФРС США.

Прогноз на второе полугодие.

Эксперты прогнозируют, что цена на золото продолжит расти. Факторы, поддерживающие рост, включают сохраняющуюся политическую и экономическую неопределенность, высокий спрос со стороны центробанков и возможное смягчение денежно-кредитной политики ФРС. Ожидается, что цена на золото может колебаться в диапазоне 2400-2600 долларов за унцию.

Инвестиции в золото.

Инвестировать в золото можно через покупку слитков, монет, обезличенных металлических счетов, фьючерсных контрактов, паевых фондов и акций золотодобывающих компаний. Эксперты советуют выбирать наиболее удобный способ с учетом издержек и личных инвестиционных целей.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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