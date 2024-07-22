Прогноз цены на золото: эксперты предсказывают рост до 2500 долларов

В июле 2024 года цена золота на мировом рынке достигла исторического максимума, превысив 2450 долларов за тройскую унцию и может скоро достичь 2500 долларов.
Текущая динамика.
С начала 2024 года цена золота стабильно росла, достигнув рекордных 2472,5 долларов 16 июля. Основные причины роста включают геополитическую напряженность, покупки золота центральными банками и ожидания снижения процентных ставок ФРС США.
Прогноз на второе полугодие.
Эксперты прогнозируют, что цена на золото продолжит расти. Факторы, поддерживающие рост, включают сохраняющуюся политическую и экономическую неопределенность, высокий спрос со стороны центробанков и возможное смягчение денежно-кредитной политики ФРС. Ожидается, что цена на золото может колебаться в диапазоне 2400-2600 долларов за унцию.
Инвестиции в золото.
Инвестировать в золото можно через покупку слитков, монет, обезличенных металлических счетов, фьючерсных контрактов, паевых фондов и акций золотодобывающих компаний. Эксперты советуют выбирать наиболее удобный способ с учетом издержек и личных инвестиционных целей.
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