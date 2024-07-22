Поставки российского титана в ЕС упали на 22 процента за первые пять месяцев 2024 года

Когда Евросоюз откажется от российского титана?

1:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

С января по май 2024 года Европейский союз уменьшил импорт титана из России на 22 процента, до 2461 тонны. Эти данные приведены в отчете Евростата, на который ссылается газета "Ведомости".

Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, PDM

Если сравнивать с апрелем, то в мае поставки увеличились почти на треть. Например, Франция увеличила закупки российского титана в 3,4 раза, а Италия — более чем в два раза. Германия также повысила объем импорта на 20 процентов.

Крупнейшим производителем титана в мире является российская компания "ВСМПО-Ависма". До февраля 2022 года на ее поставки приходилось 65 процентов титана, используемого европейским Airbus, и 35 процентов титана для американского Boeing. После начала СВО обе компании заявили о прекращении закупок этого металла у России.

Тем не менее, Европейский союз не ввел запрет на закупки российского титана. В 2021 году доля России в импорте титана в ЕС составляла 16 процентов для готовых изделий и 9 процентов для первичного сырья. К 2023 году объем поставок снизился на 20 процентов, достигнув 6410 тонн.

Главный стратег инвестиционной компании "Вектор Икс" Максим Худалов считает, что Европейский союз сможет полностью отказаться от российского титана в течение пяти-семи лет без серьезных экономических последствий. Однако попытка сделать это раньше может привести к сбоям в поставках авиалайнеров.