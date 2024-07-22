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В России хотят изменить место выращивания винограда: жара вносит коррективы

Из-за жары виноград в России будут выращивать на севере

1:14
Экономика

Руководитель Группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Владимир Горчаков сообщил, что из-за сильной жары виноград в России начнут выращивать на более северных территориях страны, если такие температуры станут нормой. Однако это может вызвать конфликты с другими сельскохозяйственными культурами.

Из-за жары виноград в России будут выращивать на севере
Фото: Pravda.Ru by Вадим Горшенин

По данным исследований, к концу столетия до 90% традиционных винодельческих регионов мира исчезнут или будут преобразованы, особенно на юге Франции, севере Испании, юге Италии, в Калифорнии и Австралии. Это связано с частыми волнами жары, изменениями влажности и продолжительности солнечных дней. На юге России также наблюдаются такие изменения, и, вероятно, зоны, благоприятные для выращивания винограда, сместятся на север. Тем не менее, длинный инвестиционный цикл и возможные конфликты с другими культурами усложняют ситуацию, сообщает РИА Новости.

Производителям винограда потребуются значительные финансовые и организационные ресурсы для дополнительного орошения и сохранения урожая, точный объем затрат станет ясен через два-три года.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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