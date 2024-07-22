Парижские рестораны теряют до 60% выручки из-за Олимпийских игр

Выручка парижских ресторанов в зонах безопасности возле олимпийских объектов упала на 60% из-за введения спецпропусков, сообщил глава Союза отельеров Франции Тьерри Маркс в эфире BFMTV.
Меры безопасности и перекрытие улиц значительно затруднили работу отельеров и рестораторов, что привело к отмене бронирований и значительным финансовым потерям. В ответ на это представители туриндустрии намерены требовать компенсаций, сообщает ТАСС.
Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года, и впервые церемония открытия будет проведена вне стадиона, на Сене. С 18 июля в городе действует режим спецпропусков для перемещения в зонах безопасности.
Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.