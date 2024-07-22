Великобритания может столкнуться с новой волной забастовок, если зарплаты медсестрам и учителям не будут увеличены выше уровня инфляции.
Канцлер казначейства страны Рэйчел Ривз, цитируемая Bloomberg, сообщила, что независимые органы по надзору за оплатой труда, представляющие более 1,8 млн учителей и работников Национальной службы здравоохранения, рекомендовали повышение на 5,5%. Однако правительство заложило в бюджет увеличение только на 3%. Ривз подчеркнула необходимость выхода из ситуации низкого роста, высоких налогов и ухудшающегося качества государственных услуг для развития экономики.
Если повышение на 5,5% будет применено ко всему государственному сектору, правительству потребуется найти дополнительные 10 млрд фунтов стерлингов в бюджете.
Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.