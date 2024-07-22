Грядёт новая волна забастовок в Великобритании: врачи и учителя готовы прекратить работу

В Великобритании могут произойти забастовки учителей и врачей

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Великобритания может столкнуться с новой волной забастовок, если зарплаты медсестрам и учителям не будут увеличены выше уровня инфляции.

Фото: wikimedia commons by 0x010C, CC BY-SA 4.0

Канцлер казначейства страны Рэйчел Ривз, цитируемая Bloomberg, сообщила, что независимые органы по надзору за оплатой труда, представляющие более 1,8 млн учителей и работников Национальной службы здравоохранения, рекомендовали повышение на 5,5%. Однако правительство заложило в бюджет увеличение только на 3%. Ривз подчеркнула необходимость выхода из ситуации низкого роста, высоких налогов и ухудшающегося качества государственных услуг для развития экономики.

Если повышение на 5,5% будет применено ко всему государственному сектору, правительству потребуется найти дополнительные 10 млрд фунтов стерлингов в бюджете.