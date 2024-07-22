Duty Free в Домодедово станет ещё больше: откроются новые магазины

Duty Free в Домодедово увеличит торговые площади

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Самый большой Duty Free в России объявил о намерении увеличить торговые площади и открыть новые магазины в аэропорту "Домодедово" до конца 2024 года.

Фото: commons.wikimedia.org by DME Airport, CC BY-SA 3.0

Общая торговая площадь ритейлера превысит 6 тысяч квадратных метров. В 2024 году планируется открытие новых торговых объектов, таких как "Мир игрушек", бутик нижнего белья, бутик Belle You и мультибрендовый магазин одежды и аксессуаров площадью более 600 квадратных метров, сообщает РИА Новости.

Расширение торговых площадей стало возможным благодаря вводу в эксплуатацию нового сегмента пассажирского терминала Т2. За год общая площадь торговых объектов увеличилась на 74 процента, и процесс продолжается, сообщил директор аэропорта Андрей Павлов.