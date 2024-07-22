Duty Free в Домодедово станет ещё больше: откроются новые магазины

Самый большой Duty Free в России объявил о намерении увеличить торговые площади и открыть новые магазины в аэропорту "Домодедово" до конца 2024 года.
Общая торговая площадь ритейлера превысит 6 тысяч квадратных метров. В 2024 году планируется открытие новых торговых объектов, таких как "Мир игрушек", бутик нижнего белья, бутик Belle You и мультибрендовый магазин одежды и аксессуаров площадью более 600 квадратных метров, сообщает РИА Новости.
Расширение торговых площадей стало возможным благодаря вводу в эксплуатацию нового сегмента пассажирского терминала Т2. За год общая площадь торговых объектов увеличилась на 74 процента, и процесс продолжается, сообщил директор аэропорта Андрей Павлов.
Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.